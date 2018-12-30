Экс-премьер Турции и спикер парламента Йылдырым выдвинут кандидатом в мэры Стамбула

Президент Турции и лидер правящей в стране Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган объявил о выдвижении спикера турецкого парламента и экс-премьера страны Бинали Йылдырыма кандидатом от партии на пост мэра Стамбула.



Местные выборы в Турции пройдут 31 марта 2019 года. На них будут избраны мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.



Ранее Йылдырм заявил, что не собирается подавать в отставку с поста спикера в связи с его возможным участием в выборах мэра Стамбула. Его главным соперником будет кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу.



Йылдырым родился в 1955 году, окончил факультет судостроения Стамбульского технического университета, где позднее защитил диссертацию. Работал в департаменте судостроения Турции, дирекции пассажирских паромных перевозок мэрии Стамбула. В 2002 году был избран депутатом парламента Турции от AK Parti, после чего в течение 13 лет занимал пост министра транспорта Турции.



В 2016–2018 годах Йылдырым являлся премьером Турции и покинул эту должность в связи с ее упразднением после перехода страны на президентскую систему правления, в июле этого года был избран спикером турецкого парламента.