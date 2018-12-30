Эрдоган и Меркель обсудили Сирию в ходе телефонного разговора

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили текущую ситуцию в Сирии и борьбу с терроризмом в ходе телефонного разговора в воскресенье.

Сообщается, что лидеры также обсудили тему миграционных потоков в Европе и двусторонние отношения.

Эрдоган и Меркель договорились поддерживать тесную связь для контроля ситуации в Сирии в связи с решением США вывести свои войска из страны, а также в отношении итогов саммита четырех стран между лидерами Турции, России, Франции и Германии, который прошел в конце октября.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии.