Турция и Ирак намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом — Эрдоган

Турция и Ирак намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с террористическими организациями. С таким утверждением выступил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с иракским коллегой Бархамом Салехом в Анкаре.

«Такие террористические организации, как ДАЕШ, PKK и [Гюленистская террористическая организация] FETÖ представляют угрозу как для Турции, так и для Ирака. Наше сотрудничество является важным фактором успешной борьбы с терроризмом, — сказал президент Турции. — Мы считаем важным, что Ирак уверенно стоит на ногах, это очень важно для региональной безопасности и стабильности. Турция и Ирак будут укреплять сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом».

По словам Эрдогана, «между двумя странами существует большой потенциал в сфере оборонной промышленности», Анкара также «готова поспособствовать развитию инфраструктурных проектов в Ираке».

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям террористов PKK в Северном Ираке.