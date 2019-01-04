Эрдоган провел встречу с премьер-министром Пакистана в Анкаре

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели двустороннюю встречу в Анкаре в пятницу.

3 января Имран Хан прибыл в Турцию с первым официальным визитом.

В ходе совместной пресс-конференции в пятницу президент Эрдоган сообщил, что трехсторонний саммит Афганистан-Пакистан–Турция пройдет в Стамбуле после намеченных на 31 марта муниципальных выборов в Турции.

Премьер-министр Пакистана в свою очередь выразил надежду на то, что саммит лидеров Турции, Афганистана и Пакистана внесет вклад в обеспечение мира в Афганистане.

Турция и Пакистан должны направить усилия на расширение объема торгового оборота между двумя странами, сказал премьер-министр.

«Я привез с собой свою команду (экономическую – ред.), потому что теперь настало время увеличить объем торговли между Пакистаном и Турцией», — сказал Имран Хан.

По словам премьера, объем двусторонней торговли в настоящее время отстает от желаемого уровня по ряду причин, в том числе из-за расстояния между странами. «Полагаю, что эта проблема будет решена в ближайшие годы, потому что в настоящее время Пакистан переживает период стремительного развития», — отметил он.