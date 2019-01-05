В Стамбуле прошла встреча президентов Турции и Украины

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле в субботу.
Встреча лидеров двух стран прошла во дворце Вахдеттин в закрытом для прессы режиме и длилась один час и 15 минут.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Встреча прошла в Стамбуле, куда Климкин прибыл в составе делегации, сопровождающей президента Украины Петра Порошенко.
Чавушоглу написал в Twitter, что обсудил с украинским коллегой отношения Анкары и Киева, актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Порошенко прибыл в Стамбул для участия в церемонии вручения томоса об автокефалии Украинской православной церкви, которая пройдет шестого января.