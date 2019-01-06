Эрдоган и Путин проведут переговоры в России в январе

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут в январе встречу в России. Об этом сообщило в воскресенье Агентство Анадолу.

По его данным, лидеры обсудят широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын 24 декабря заявил, что решение США по поставкам систем Patriot в Турцию, не скажется на контракте по С-400. Калын сообщил, что поставка первого дивизиона зенитно-ракетного комплекса будет осуществлена к октябрю 2019 года.

Агентство напоминает, что в прошлом году Эрдоган и Путин провели семь личных встреч и 19 телефонных разговоров.

В конце декабря 2018 года делегация Турции, в составе которой в том числе были главы МИД и Минобороны, провела переговоры в Москве с российскими коллегами. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой арабской страны.

По итогам переговоров министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях Анкары продолжать тесное сотрудничество с Москвой в Сирии.