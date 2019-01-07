Цель Турции в Сирии — борьба с терроризмом — министр национальной обороны

ВС Турции ведут борьбу с террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK, и ДАЕШ, угрожающими курдам, арабам и туркманам Сирии, всем этническим и религиозным составляющим региона. Об этом сказал Агентству Анадолу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя ситуацию в Сирии и заявления властей США по этой стране.

ВС Турции не ведут борьбу с этническими курдами, которые на протяжении столетий живут в мире с турками, подчеркнул министр.

По его словам, Турция продолжает бороться с терроризмом с той же решимостью, что и ранее.

Глава ведомства отметил, что террористы PKK/YPG не могут представлять интересы курдов.

«Эта террористическая организация угрожает безопасности и стабильности региона и препятствует возвращению на родину сирийских беженцев, особенно курдов», — сказал Акар.

Накануне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что вывод американских войск из Сирии сопряжен с выполнением ряда предварительных условий, и четкого графика вывода американских военных из этой страны нет.

В беседе с журналистами советник президента США отметил, что Турция должна гарантировать безопасность «курдских бойцов» (террористов YPG/PKK – ред). В то же время борьба с боевиками террористической организации ДАЕШ должна быть полностью завершена.

Говоря о графике вывода войск из Сирии, Болтон сообщил, что этот процесс зависит от политических решений.

В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что целью Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы ДАЕШ и PKK/PYD/YPG.

«Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны», — подчеркнул Калын.

По его словам, заявления о том, что террористы представляют интересы этнических курдов, являются в первую очередь проявлением неуважения к самим сирийским курдам.

«Турция продолжит прикладывать решительные усилия для прекращения войны в Сирии, обеспечения безопасности и продвижения политического переходного процесса в этой стране», — сказал Калын.