Болтон получил документы о нарушениях прав человека со стороны YPG — Калын

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил документы о нарушениях прав человека со стороны «Отрядов народной самообороны» (YPG). Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын по итогам встречи с Болтоном в Анкаре.

Отвечая на вопрос о содержимом красной папки, переданной советнику президента США, Калын сказал: «Эта папка содержит информацию о преступлениях, совершенных YPG в Сирии. Там много преступлений, таких как нарушения прав человека. Мы заметили, что новости [о нарушениях прав человека со стороны YPG] всегда скрывались, и поэтому задокументировали. Мы видим, что о [преступлениях] YPG постоянно умалчивается».

Представитель президента также заявил, что Турция рассчитывает, что в процессе вывода войск США из Сирии Вашингтон вернет все переданное курдским формирования вооружение, а также либо закроет, либо передаст местным силам свои военные базы.

«Ожидания Турции заключаются в том, чтобы все вооружение было возвращено, мы продолжаем работу в этом направлении. Мы также рассчитываем, что военные базы США в Сирии будут закрыты или переданы под контроль местных сил», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, Калын также сообщил, что он «не обсуждал [с Болтоном] вопрос создания буферной зоны на севере Сирии».

«В ходе наших переговоров с американцами не обсуждались вопросы создания каких-либо буферных зон, карт или приграничных линий», — сказал он.

Касаясь темы реализации американо-турецкой дорожной карты по сирийскому региону Манбидж, Калын выразил надежду, что «в ближайшие дни в этой связи будут предприниматься конкретные шаги».

По словам Калына, после выхода американских войск с территории Сирии «контролировать воздушное пространство над севером страны будет международная коалиция».