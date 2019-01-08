Турция может начать операцию в Сирии в любой момент после визита Болтона — Эрдоган

Турция может начать операцию против террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. О такой возможности рассказал во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации. Я в любой момент могу провести переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом», — сообщил Эрдоган в разговоре с журналистами.

Ранее, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития (AK Parti), президент пообещал, что Турция в ближайшее время перейдет к решительным действия по нейтрализации террористов на территории Сирии.

«Если на пути операции встанут боевики других террористических структур, то их уничтожение станет долгом Анкары», — сказал Эрдоган.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала PKK, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.