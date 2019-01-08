Президент США Дональд Трамп сделал правильный шаг, приняв решение вывести войска из Сирии, говорится в статье Эрдогана в New York Times.

В статье под названием «У Турции есть план по восстановлению мира в Сирии» Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости вести борьбу с ДАЕШ и другими террористическими группировками, действующими в Сирии.

«Турция нацелена на реализацию всеобъемлющей стратегии, которая устранит причины, способствующие радикализации», — написал он.

«США и международному сообществу во имя защиты интересов сирийского народа необходимо спланировать вывод (войск) внимательно и осуществлять его в сотрудничестве с истинными партнерами», — говорится в статье.

Президент призвал объединить усилия всех сторон во имя окончательной победы над ДАЕШ и защиты территориальной целостности Сирии.