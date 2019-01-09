Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой МО России Сергеем Шойгу.

Как сообщается, Акар и Шойгу обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и вопросы региональной безопасности в свете Сочинского соглашения.

«Министр национальной обороны Хулуси Акар и министр обороны Российской Федерации провели телефонные переговоры. Стороны обсудили последние события в Идлибе, а также оценили вопросы региональной безопасности в рамках достигнутых в Сочи договоренностей», — отмечается в заявлении.