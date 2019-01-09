США сталкиваются с трудностями при выводе войск из Сирии — Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил за осуществление совместного с Россией и Ираном контроля за выводом американских войск из Сирии.

«США сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе вывода войск из Сирии. Мы хотим координировать этот процесс вместе с Россией и Ираном, с которыми наладили работу в рамках астанинского процесса. [Это нужно], чтобы террористические организации не заняли освободившееся место [после ухода США]», — заявил Чавушоглу в среду.

Он отметил, что Анкара «продолжает совещаться с сирийцами и со всем мировым сообществом» относительно того, как необходимо урегулировать ситуацию в Сирии.

«Вы следили за нашим визитом в Москву, точно так же мы находимся в тесном контакте и с Ираном. Нравится вам или нет, но Иран является участником [сирийского урегулирования]. Я говорю это для США и других стран», — указал глава МИД.

Министр подтвердил решимость Анкары продолжать бороться с террористическими организациями в Сирии, в частности с PKK и ее сирийским филиалом «Отрядами народной самообороны» (YPG).

«Мы изначально боролись с террористами по ту сторону границы. И мы принимаем необходимые меры, чтобы предупредить исходящую от укрепления СНС и РПК в Сирии угрозу нашей стране», — сказал Чавушоглу.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой ДАЕШ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

После этого решения хозяина Белого дома Анкара активизировала работу над подготовкой новой операции в Сирии. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Турция может начать операцию против террористов на севере Сирии в любой момент после визита в республику помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посетил Анкару во вторник.