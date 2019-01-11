Турецкая делегация отправится в США 5 февраля

Турецкая делегация во главе с заместителем главы МИД Седатом Оналом отправится 5 февраля в США для проведения переговоров по Сирии.

На переговорах стороны обсудят ряд тем, в том числе текущую ситуацию в Сирии, борьбу с террористической группой РКК, а также консульские вопросы.

Ранее на этой неделе официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретились в президентском комплексе в Анкаре. Встреча длилась 2 часа 10 минут.

В ходе встречи Болтон получил документы о нарушениях прав человека со стороны «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK.

Террористическая организация PKK на протяжении долгого рвемени совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями Партия «Демократический союз» (PYD) и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами» (SDF). В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).