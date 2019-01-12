Турция тесно сотрудничает с РФ для реализации договоренностей в Идлибе — минобороны

Турция продолжает тесно сотрудничать с Россией для достижения договоренностей по сирийской провинции Идлиб, достигнутой президентами двух стран в сентябре прошлого года. Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с начальником Генштаба Яшаром Гюлером, главой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом и командующим сухопутными войсками Умитом Дюндаром. Встреча глав силовых структур Турции проходила на границе с Сирией.

«Турция делает все возможное для сохранения стабильности и режима прекращения огня [в Идлибе] в рамках сочинских договоренностей. Наше тесное сотрудничество с Россией в этом вопросе продолжается», — приводит слова Акара Агентство Анадолу.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения войск режима и оппозиции.