Турция — покровитель курдов, заявили в Анкаре после угроз Трампа

Анкара раскритиковала противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, призвав Вашингтон воздержаться от сотрудничества с террористами и подчеркнув, что Турция не имеет никаких проблем с этническими курдами и выступает только против террористов PKK и их филиалов в Сирии.

Турция является покровителем, а не врагом курдов, заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

Национальная безопасность — приоритет официальной Анкары, подчеркнул Алтун, добавив, что, что Турция будет продолжит решительно бороться с террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG) — филиала PKK.

Официальный представитель президента Ибрахим Калын также заявил, что Анкара намерена продолжить вести борьбу с YPG в Сирии.

«Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой. Нет никакой разницы между ДАЕШ, PKK, YPG и [партией «Демократический союз»] PYD. Мы продолжим вести борьбу против них», — написал Калын в Twitter.

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана также назвал «фатальной ошибкой» стремление США «приравнять сирийских курдов к PKK, которая находится в американском списке террористических организаций, и к ее сирийскому ответвлению PYD/YPG».

«Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористами. Мы будем защищать от террористических угроз курдов и других сирийцев. Господин Трамп, террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками», — добавил он.

Ранее в понедельник Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать YPG. При этом президент обратил внимание на то, что YPG «в свою очередь не должны провоцировать Турцию». Трамп отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (32 километра)».