Угрозы США не смогут напугать Турцию, заявили в Анкаре

Анкара раскритиковала противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, призвав Вашингтон воздержаться от сотрудничества с террористами и подчеркнув, что Турция не имеет никаких проблем с этническими курдами и выступает только против террористов PKK и их филиалов в Сирии.

Комментируя угрозы Трампа «разорить Турцию», министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что «никакие угрозы не смогут напугать Турцию, а экономические угрозы ни к чему не приведут».

По словам Чавушоглу, подобные заявления Трампа в Twitter обусловлены внутриполитической обстановкой в США и оказываемым на президента давлением. Глава МИД также пообещал в ближайшее время провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, чтобы вновь обсудить процесс вывода американских войск из Сирии.

Министр также подчеркнул, что идея создания буферной зоны в Сирии на границе с Турцией, озвученная ранее в понедельник Трампом, не принадлежит США.

«Зона безопасности протяженностью в 32 километра не является идеей США. Это было предложение нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] с самого начала проблемы в Сирии», — сказал он. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара «не против подобного шага».

Ранее, глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун заявил, что Турция является покровителем, а не врагом курдов.

Национальная безопасность — приоритет официальной Анкары, подчеркнул Алтун, добавив, что Турция продолжит решительно бороться с террористами «Отрядов народной самообороны» (YPG) — филиала PKK.

Официальный представитель президента Ибрахим Калын также заявил, что Анкара намерена продолжить вести борьбу с YPG в Сирии.

«Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой. Нет никакой разницы между ДАЕШ, PKK, YPG и [партией «Демократический союз»] PYD. Мы продолжим вести борьбу против них», — написал Калын в Twitter.

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана также назвал «фатальной ошибкой» стремление США «приравнять сирийских курдов к PKK, которая находится в американском списке террористических организаций, и к ее сирийскому ответвлению PYD/YPG».

«Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористами. Мы будем защищать от террористических угроз курдов и других сирийцев. Господин Трамп, террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками», — добавил он.

Ранее в понедельник Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать YPG. При этом президент обратил внимание на то, что YPG «в свою очередь не должны провоцировать Турцию». Трамп отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (32 километра)».