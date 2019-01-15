Беларусь продолжит быть надежным другом Турции — Лукашенко

Минск будет оставаться надежным партнером Анкары в экономике, торговле и в военно-техническом сотрудничестве. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник на встрече с министром национальной обороны Хулуси Акаром, сообщает президентская пресс-служба.

«Мы всегда были надежными друзьями и партнером вашей страны, старались делать так, как лучше для Турции. И вы должны знать, что мы будем привержены этому курсу как в экономике, торговле, так и в военно-техническом сотрудничестве», — отметил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси очень внимательно наблюдают за действиями ВС Турции, высоко оценивает эффективность и плановость действий турецкой армии.

«Мы понимаем, вам очень непросто, на вас осуществляется просто массированное давление очень сильных государств. Но я думаю, что народ Турции — это мужественные люди, и они справятся в этих условиях с теми проблемами, которые сегодня не только внутри Турции, но навязываются и привносятся извне», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что ему «приятно встретиться с человеком, который призван во многом определять как внутреннюю, так и внешнюю политику Турции в связи с той ситуацией, которая складывается в регионе».

Акар со своей стороны передал главе белорусского государства слова приветствия от президента Реджепа Тайипа Эрдогана и приглашение совершить визит в его страну.

«Президент Турецкой Республики ждет вас в самое ближайшее время», — сказал министр.