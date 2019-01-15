Турция и США достигли исторически значимого взаимопонимания по Сирии — Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя во вторник итоги переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил о достижении исторически значимого взаимопонимания с хозяином Белого дома касательно ситуации в Сирии.

«Мне кажется, что мы с президентом США Дональдом Трампом относительно Сирии достигли исторически значимого взаимопонимания. И Турция сделает все от нее зависящее, — сказал президент, выступая перед депутатами возглавляемой им Партии справедливости и развития (AK Parti). — Мы также договорились предпринимать конкретные меры, которые позволят в кратчайшие сроки достичь показателя в 75 миллиардов долларов в сфере двусторонней торговли».

Эрдоган также подтвердил намерение Турции создать буферную зону на севере Сирии.

«Трамп в ходе телефонных переговоров вчера вновь заверил меня о решении вывести войска из Сирии. Мы приняли решение продолжить наши контакты по всем вопросам касательно Сирии, включая зону безопасности, которая будет создана Турцией», — сказал он.

По словам президента, Турция и США долгое время придерживались разных позиций по Сирии, что беспокоило Анкару, так как эти страны являются стратегическими партнерами, членами НАТО.

Вашингтон не выполнял данных Анкаре обещаний, в особенности во время президентства Барака Обамы, но ситуация изменилась с приходом к власти Трампа, сказал президент.