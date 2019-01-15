Эрдоган и Трамп обсудили создание «зоны безопасности» на севере Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в администрации главы турецкого государства.

Согласно информации, главы государств обменялись мнениями по вопросу создания на севере Сирии «зоны безопасности», очищенной от террористов. Было отмечено, что такая зона должна быть формироваться на основе принципа территориальной целостности Сирии.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил удовлетворение по поводу решения США о выводе войск из Сирии. Турецкий лидер отметил готовность Турции оказать всестороннюю поддержку в этом процессе своему партнеру по НАТО — США.

Лидеры Турции и США указали на необходимость скорейшего претворения в жизнь дорожной карты по Манбиджу, чтобы предотвратить возникновение в регионе «вакуума власти». Также была подчеркнута важность предотвращения попыток воспрепятствовать выводу войск США из Сирии.

Трамп в ходе телефонного разговора с Эрдоганом заявил, что Турция не должна плохо обращаться с курдами в Сирии.

«Президент выразил желания совместно работать, чтобы решить озабоченность Турции проблемами безопасности на северо-востоке Сирии, подчеркнув важность того, что Турция не должна плохо обращаться с курдами и бойцами «Сил демократической Сирии» (SDF), с которыми мы [американцы] боролись против ДАЕШ», — говорится в сообщении администрации США.

В заявлении подчеркивается, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд проведет встречу по Сирии со своим турецким коллегой во вторник.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции нет никаких проблем с курдами, отметив, что целью Анкары является борьба против террористических организаций ДЕАШ, РКК и ее сирийских ответвлений — партии «Демократический союз» (PYD) и «Отрядов народной самообороны» (YPG), угрожающих национальной безопасности страны. Костяк SDF составляют террористы PKK/YPG.

Лидеры договорились вывести двусторонние экономические связи на более высокий уровень.