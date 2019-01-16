Взаимодействие Турции и России значимо для восстановления Сирии — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал газете «Коммерсант» о последствиях вывода войск США из Сирии.

Взаимодействие Турции и России значимо для восстановления Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания «Коммерсант», опубликованной во вторник.

Уход США из Сирии — это шаг в правильном направлении, потому что сирийский кризис может быть разрешен только теми странами, которым «заживление ран Сирии принесет пользу», а вред, написал Эрдоган.

«В этом смысле Турция привержена политическому урегулированию, которое сохранит территориальную целостность соседней страны, обеспечит политическое представительство всего сирийского общества и возвращение в свою страну людей, которые были насильно изгнаны со своих земель», — написал Эрдоган.

По словам президента, для достижения этих целей Турция и Российская Федерация должны продолжать сотрудничество и координацию своих действий.

«Действительно, соглашение по Идлибу, которое мы обсуждали в прошлом году, является самым ярким свидетельством того, что наше сотрудничество имеет огромное значение для защиты интересов как наших стран, так и народа Сирии», — добавил президент.

Критикуя поддержку США террористам «Отрядов народной самообороны» (YPG), Эрдоган назвал эти действия «ошибочными со стратегической и моральной точки зрения шагами», которые были предприняты под предлогом борьбы с террористической организацией ДАЕШ.

«Это заблуждение США стало причиной того, что сирийцы, живущие под давлением ДАЕШ, попали под контроль другой террористической организации», — написал Эрдоган.

По словам президента, Турция не хочет, чтобы произошло обесценивание успехов, которые были достигнуты вместе с Российской Федерацией в рамках Астанинского процесса, и прогресса, достигнутого на пути к политическому решению.