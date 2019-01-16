Эрдоган и Путин обсудят на переговорах создание буферной зоны на севере Сирии — Лавров

Президенты Турции и России — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — обсудят на предстоящей встрече идею о создании буферной 20-мильной (около 32 километров) зоны на севере Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам работы в 2018 году.

«Этот вопрос в том числе, конечно же, будет обсуждаться, когда президент Эрдоган приедет на очередной раунд переговоров с президентом Путиным», — отметил он.

«Мы при этом в полной мере будем добиваться учета интересов всех вовлеченных сторон, всех соседей Сирии. И, конечно же, интересы безопасности всех стран региона, включая Турцию, будут частью тех договоренностей, которых мы будем добиваться», — заверил глава МИД РФ.

По словам министра, это предложение будет оцениваться Москвой в контексте общей эволюции ситуации в Сирии, в том числе с учетом необходимости скорейшего восстановления контроля режима Асада над территорией страны.