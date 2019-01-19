Есть веские доказательства связи политического крыла YPG с РКК — сенатор Грэм

Известный американский политик, член комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Линдси Грэм заявил о необходимости защиты Турции от угроз, исходящих из Сирии.

Необходимо защитить Турцию от угроз и решить проблему YPG/PKK, созданную США в Сирии, заявил Линдси Грэм в Анкаре.

По словам сенатора, существуют веские доказательства связи политического крыла YPG – PYD с РКК.

В рамках визита в Турцию, Линдси Грэм провел переговоры с министром национальной обороны Хулуси Акаром и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Американского сенатора принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Особый акцент на переговорах в Анкаре делался на ситуацию в Сирии», — сообщил сенатор, назвав «ошибочной» сирийскую стратегию периода администрации Барака Обамы.

«Когда я в свое время узнал о планах Вашингтона по вооружению PYD/YPG, то прекрасно осознавал к каким именно последствиям это может привести», — констатировал сенатор.

Комментируя решение Дональда Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии, Грэм отметил, что понимает причины, которые подтолкнули действующего главу Белого дома к этому решению.

«Однако для вывода войск нужен четкий план. В противном случае мы столкнемся с хаосом. Я предупредил Дональда Трампа, призвав не совершать ошибок Обамы и быть внимательным», — сообщил Линдси Грэм.

Сенатор напомнив, что у председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда есть план, который сможет ослабить обеспокоенность Анкары.

«Мы можем создать зону безопасности и при этом снизить обеспокоенность сил, которые ранее помогали нам в Сирии. Однако нужно действовать осторожно и продуманно, в противном случае результаты могут быть намного более плачевными, чем те, с которыми мы сегодня имеем дело из-за ошибочных решений, принятых в 2016 году», — сказал Грэм.

Грэм считает также, что создание «зоны безопасности» у границ с Турцией должно последовать лишь после выполнения турецко-американских договоренностей по району Мюнбич.

Сенатор далее назвал Башара Асада военным преступником.

Американский сенатор подчеркнул, что север Сирии не должен перейти под контроль проиранских сил. Нельзя допускать, что Сирия превратилась для Израиля во второй Ливан, подчеркнул он.