Атака в Манбидже направлена на срыв процесса вывода войск США из Сирии — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в администрации главы турецкого государства.

Согласно информации, стороны обсудили двустороннюю повестку дня, а также последние события в Сирии.

Как сообщается, в ходе беседы президент Эрдоган выразил главе США соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта, совершенного на минувшей неделе в сирийском Манбидже. Турецкий лидер расценил произошедшее как провокацию, направленную на срыв процесса вывода войск США из Сирии.

Глава турецкого государства выразил готовность Анкары без промедления взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе Манбиджа. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция не допустит, чтобы террористическая организация РКК и ее сирийские ответвления совершали акции, направленные на нарушение стабильности на северо-востоке Сирии.

Лидеры договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирию от остатков террористической организации ДАЕШ и предотвратить возрождение группировки.

Президенты Турции и США сошлись во мнении о необходимости ускорения консультаций между главами генштабов двух стран по вопросу формирования зоны безопасности на севере Сирии. Также было указано на важность увеличения взаимного товарооборота.