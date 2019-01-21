Турция вернет Манбидж его настоящим хозяевам – Эрдоган

Анкара прекрасно понимает, что силы, пытающиеся затянуть реализацию планов Турции по борьбе с террористами в Сирии, стремятся усилить преступные группы у турецкой границы для последующей дестабилизации ситуации в самой Турции. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) в Анкаре.

По его словам, если бы США выполнили обещания, данные Анкаре во время президентства Барака Обамы, то Турции не было бы нужды проводить антитеррористические операции в Сирии.

«Турция вернет Манбидж его настоящим хозяевам», — заявил Эрдоган.

Турция не допустит превращения зоны безопасности на севере Сирии в место, где активно орудуют террористы, добавил президент.

«Анкара даст решительный ответ на любые нападки в адрес Турции. Враги Турции заплатят за это самую высокую цену. Это также касается террористических организаций, таких как ДАЕШ и YPG/PYD», — сказал он.

По словам Эрдогана, цель предложения Анкары по зоне безопасности на севере Сирии — отбросить террористов от турецко-сирийской границы. Причем процесс будет проходить под контролем Турции.