Турция и Европейский союз проведут саммит в марте в Бухаресте, министр иностранных дел Румынии и действующий председатель Совета ЕС Теодор Мелешкану.

Румыния начала председательство в Совете Европейского союза (ЕС) с 1 января 2019 года.

Отметив, что они решительно поддерживают переговоры с Турцией, Мелешкану сказал, что дата саммита в румынской столице, в рамках которого встретятся президент Реджеп Тайип Эрдоган и представители ЕС, пока не установлена.

«Мы работаем над организацией саммита в Бухаресте с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и руководителей ЕС. Пока дата еще не определена, но, вероятно, мы проведем саммит в начале марта», — сказал Мелешкану.

Министр добавил, что они намерены стимулировать переговоры между Турцией и ЕС, включая возобновление соглашения о таможенном союзе.

Он напомнил, что Ассоциативный совет Турция - ЕС, который является высшим органом принятия решений для двух сторон, последний раз заседал в 2015 году. «Нашим первым предложением [руководству ЕС] будет возобновление работы совета с целью ускорить и дать импульс работе по ряду направлений. В частности, речь идет об обновлении соглашения о Таможенном союзе с ЕС», — отметил глава МИД Румынии.

В повестке отношений Анкары и Брюсселя остается большое количество актуальных вопросов. В их числе отмена для Турции визовых ограничений с шенгенской зоной, исполнение обязательств по соглашению об обмене нелегальных мигрантов 2016 года.