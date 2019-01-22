Главы МИД Турции и России провели переговоры накануне встречи Эрдогана и Путина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили во вторник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Информации о содержании беседы не приводится.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду посетит с однодневным рабочим визитом Российскую Федерацию.

В ходе визита Эрдоган проведет первую в 2019 году встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Сообщается, что в рамках визита запланированы переговоры делегаций двух стран с участием руководителей соответствующих министерств и других официальных лиц. Как ожидается, стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике, в первую очередь по ситуации в Сирии.