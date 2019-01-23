Отношения Турции и России способствуют миру на Ближнем Востоке — Эрдоган

Развитие отношений между Россией и Турцией позитивно сказывается на безопасности в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган на первой в этом году встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая проходит в Москве.

«Во многих сферах, в том числе в военной, культурной, торговой, наблюдается развитие [отношений] между нашими странами. Несомненно это развитие крайне позитивно отражается на региональной безопасности», — сказал он.

Эрдоган отметил, что переговоры лидеров стран-гарантов по Сирии в рамках астанинского процесса — Турция, Россия и Иран, — будь то встречи в Сочи, Анкаре или Тегеране, привлекли внимание всей мировой общественности.

«Уверен, что наряду с нашими встречами, переговоры в «астанинском формате» будут очень эффективными», — подчеркнул он.

Путин, в свою очередь, назвал личной заслугой Эрдогана улучшение взаимоотношений двух стран. В начале переговоров с Эрдоганом Путин отметил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают два президента, дает свои положительные результаты, в частности, товарооборот между Турцией и Россией за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год.

«Количество российских туристов в прошлом году в Турции выросло на 30 процентов и достигло рекордной цифры в шесть миллионов человек. Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени», — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия и Турция продолжают осуществлять двусторонние крупные проекты, «все идет по плану». Он добавил, что стороны также занимаются вопросами региональной безопасности, активно сотрудничая в вопросах сирийского урегулирования.

Как сообщили ранее в Кремле, ожидается, что в центре внимания Путина и Эрдогана будет ситуация в провинции Идлиб и на севере Сирии.