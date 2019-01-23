Президент Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с однодневным рабочим визитом в Россию в среду.

Самолет с главой Турецкого государства на борту приземлился в российской столице в 15:15 по московскому времени.

В аэропорту «Внуково» президента Турции встречали заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, директор департамента госпротокола МИД РФ Игорь Богдашев, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и другие.

В Международном аэропорту «Эсенбога» в Анкаре президента провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, скорее всего, затянутся до позднего вечера, и рабочий график президента «уйдет в ночь». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что вторая половина сегодняшнего дня главы российского государства будет посвящена российско-турецким отношениям, с Эрдоганом планируется обсудить ситуацию в Сирии.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган «сначала уединятся и проведут беседу с глазу на глаз, а затем общение продолжится в формате рабочего завтрака с российской и турецкой делегациями». В заключение главы двух государств проведут пресс-конференцию, на которой сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

«Можно предположить, что это общение закончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина пара внутренних рабочих встреч запланирована. Скорее всего, уйдет с работы (поздно), что называется, уйдет в ночь», — заключил Песков.

В состав турецкой делегации входят: глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

В рамках визита в Москву Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, запланирована встреча в расширенном составе.

На повестке переговоров двусторонние отношения Турции и России, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки.