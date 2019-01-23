Только Турция может защитить интересы США в Сирии — Алтун

США необходимо сотрудничать с Турцией в реализации дорожной карты по Манбиджу и координировать с Анкарой вывод войск из Сирии. Об этом в эксклюзивной колонке для сайта катарского телеканала Al Jazeera написал в среду руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Есть несколько шагов, которые могут сделать США для смягчения обстановки в Сирии. Они должны работать с Турцией в реализации без дальнейших промедлений дорожной карты по Манбиджу, координировать с военным руководством Турции неизбежный уход американских войск из Сирии», — указал Алтун. Он добавил, что Вашингтону также следует «поддерживать усилия Турции по возвращению стабильности и восстановлению регионов, пострадавших от терроризма».

Чиновник отметил, что его страна «приветствовала недавнее решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии и прекратить поддерживать «Отряды народной самообороны» (YPG)».

YPG является сирийским филиалом террористической группы PKK, чья 30-летняя террористическая деятельность против Турции унесла жизни около 40 тысяч человек.

По словам Алтуна, недавние атаки на американские войска в Сирии показывают, что YPG либо не может, либо не желает предотвратить угрозу ДАЕШ.

Алтун также раскритиковал предыдущего президента США Барака Обаму за его политику по борьбе с ДАЕШ, которая основывалась на аутсорсинге активного сражения с террористической группой боевикам YPG.

«Обучая и вооружая группу, которая представляет прямую угрозу для Турции, Вашингтон показал, что его не волнуют проблемы безопасности союзника по НАТО», — заявил чиновник.

«Во-вторых, поддерживая террористическую группу, как YPG, США невольно размыли грань между легитимными игроками, как умеренная Свободная сирийская армия (FSA), и нелегитимными боевиками в регионе».

Кроме того, план США был стратегически ошибочным, так как Вашингтон не мог быть уверен в преданности YPG, поскольку группа открыто придерживается крайне левой социалистической идеологии, отметил Алтун.

Он напомнил, что в США есть критики выхода США из Сирии, считающие, что Трамп «сделал серьезную ошибку и потерял достижения Америки в Сирии». Алтун считает, что это «несправедливые обвинения в адрес администрации» американского лидера.

14 июня 2018 года Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований YPG из Манбиджа. Этот сирийский регион на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. В 2016 году США обещали, что все бойцы YPG, которые привлекались американцами к операции против группировки ДАЕШ, покинут этот город и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбиджа от боевиков, но этого не произошло. Турция опасается создания «террористического коридора» под контролем YPG на многокилометровой турецко-сирийской границе.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии.