У Турции и России нет проблем в вопросе создания зоны безопасности в Сирии — Эрдоган

Россия и Турция не испытывают каких-либо проблем в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Об этом заявил в среду президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

«С Россией у нас нет каких-либо проблем в этой теме, так как эти регионы будут очищены от террористических элементов, как это было сделано в ходе операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что «речь идет о создании буферной зоны глубиной 30 километров, из этой зоны до сих пор исходят угрозы в адрес Турции».

Комментируя тему зоны безопасности, президент России Владимир Путин заявил: «Россия с уважением относится к интересам турецких друзей. Это касается в особенности темы безопасности».

Путин добавил, что РФ также поддерживает позицию Турции по вопросу совместной борьбы со всеми террористическими структурами в Сирии.

Эрдоган после переговоров с Трампом 15 января подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрахим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.

Перед началом двусторонних переговоров Эрдоган заявил, что развитие отношений между Россией и Турцией позитивно сказывается на безопасности в регионе Ближнего Востока.

«Во многих сферах, в том числе в военной, культурной, торговой, наблюдается развитие [отношений] между нашими странами. Несомненно это развитие крайне позитивно отражается на региональной безопасности», — сказал он.

Эрдоган отметил, что переговоры лидеров стран-гарантов по Сирии в рамках астанинского процесса — Турция, Россия и Иран, — будь то встречи в Сочи, Анкаре или Тегеране, привлекли внимание всей мировой общественности.

«Уверен, что наряду с нашими встречами, переговоры в «астанинском формате» будут очень эффективными», — подчеркнул он.

Путин, в свою очередь, назвал личной заслугой Эрдогана улучшение взаимоотношений двух стран. В начале переговоров с Эрдоганом Путин отметил, что практика регулярных встреч, которую поддерживают два президента, дает свои положительные результаты, в частности, товарооборот между Турцией и Россией за десять месяцев 2018 года вырос больше, чем за весь 2017 год.

«Количество российских туристов в прошлом году в Турции выросло на 30 процентов и достигло рекордной цифры в шесть миллионов человек. Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений. Господин президент, дорогой друг, это в значительной степени Ваша личная заслуга, Ваше личное достижение, потому, что Вы уделяете этому очень много времени», — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия и Турция продолжают осуществлять двусторонние крупные проекты, «все идет по плану». Он добавил, что стороны также занимаются вопросами региональной безопасности, активно сотрудничая в вопросах сирийского урегулирования.