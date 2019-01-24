Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри прибудет в Анкару — Чавушоглу

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри прибудет в Анкару сегодня, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

По некоторым данным Джеффри проведет в Турции несколько встреч, в ходе которых будет обсуждаться текущее положение в Сирии.

Турция способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии, но не отказывается от сотрудничества с другими странами, сказал Чавушоглу.

«Безопасная зона — идея президента [Тайипа] Эрдогана. Если с нами захотят сотрудничать США или другие страны, мы не будем против. Но мы можем самостоятельно создать эту безопасную зону», — сказал Чавушоглу.

Позиции Турции и России в отношении политического урегулирования в Сирии совпадают, за исключением вопроса сохранения поста президента за Башаром Асадом, сказал министр.

«В вопросах политического урегулирования в Сирии у нас нет никаких разногласий с Россией, кроме как по вопросу о будущем Асада. Для нас человек, который стал причиной смерти миллионов людей, не может стать фигурой, которая объединит страну», — считает министр.

Он указал, что «говорить о политическом урегулировании в Сирии сегодня стало возможно благодаря совместным [с РФ и Ираном] усилиям в Астане, Сочи, работе в Женеве». «Мы тесно сотрудничаем с РФ по вопросам урегулирования. С Дамаском у нас нет прямых контактов, но мы ведем с ним диалог, хотя не напрямую, а через наших партнеров», — сообщил Чавушоглу.