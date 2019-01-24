Турция и Россия выразили поддержку Мадуро в связи с протестами

Президент Турции выразил поддержку венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро на фоне признания Вашингтоном спикера Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуана Гуаидо «временным президентом» страны. Об этом сообщил в своем Твиттер пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрахим Калын.

«Наш президент связался с главой Венесуэлы и сказал: Мой брат Мадуро! Держись крепко, мы рядом с тобой!», — написал Калын.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Турция и ее президент и впредь будут демонстрировать принципиальную позицию относительно любых попыток насильственного захвата власти путем государственного переворота.

Поддержку Мадуро также выразила Россия.

Россия признает Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы, заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

По его словам, что Москва не собирается менять свою позицию относительно признания Мадуро президентом Венесуэлы.

Накануне США объявили о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо главой Венесуэлы и потребовали от президента этой страны Николаса Мадуро не допустить силового решения конфликта.

В ответ Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и приведения к власти «марионетки».