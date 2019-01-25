«Наша дружба приносит мир»: посольство России приняло участие в #10yearchallenge

Посольство России в Москве приняло участие в набирающем все большую популярность флешмобе под названием #10yearchallenge.

Посольство опубликовало две фотографии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина датируемые 2009 и 2019 годами.

«Наша дружба приносит мир», — говорится в сообщении посольства.

Первая фотография была сделана 16 мая 2009 года, когда Эрдоган и Путин были премьер-министрами и провели двустороннюю встречу в Сочи, на которой основное внимание было уделено укреплению и расширению торговли между двумя странами и мерам по достижению мира в регионе, особенно решить такие проблемы, как проблема Нагорного Карабаха, конфликт на Ближнем Востоке и проблема Кипра. Эрдоган назвал Путина своим «дорогим другом» во время своего визита в страну.

Вторая фотография была сделана 23 января 2019 года, когда президенты Турции и России Эрдоган и Путин, провели в Москве встречу по политическому урегулированию сирийского кризиса. По итогам встречи президенты заверили, что у Турции и России нет никаких разногласий по поводу планируемой безопасной зоны в северной части Сирии.

По словам Эрдогана, оба лидера в настоящее время готовятся к очередному саммиту по Сирии с Ираном в России, который, скорее всего, состоится в феврале.