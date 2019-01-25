Турция надеется на создание зоны безопасности в скором времени — Эрдоган

Турция готова собственными силами создать зону безопасности в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Эрзуруме.

Турецкий лидер отметил, что Анкара надеется на создание у границ Турции в течение ближайших месяцев зоны безопасности. «Эта зона должна не защищать террористов, а предотвращать угрозу с сирийской территории. В противном случае Турция сама создаст зону безопасности на территории Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что зону безопасности в Сирии должна контролировать Турция. Анкара не будет обсуждать другие предложения на эту тему, отметил президент.

Президент подчеркнул, что Турция не нуждается в согласии какой-либо стороны для антитеррористической операции в Сирии. Условия подобной операции оговорены в турецко-сирийском соглашении, подписанном в 1998 году в Адане.

«Турецко-сирийское соглашение, подписанное в Адане в 1998 году, дает Анкаре право на проведение военной операции в случае возникновения угрозы с сирийской территории», — пояснил турецкий лидер.

При этом Эрдоган осудил действия стран, «не имеющих отношения к региону». По его словам, силы государств, «прибывших с других континентов» препятствуют усилиям Турции по установлению стабильности, защиты прав и будущего жителей соседних стран.

«Те, кто пытался разрушить Турцию 100 лет назад, получили отпор в битве при Чанаккале, в сражении при Эль-Куте и в годы Войны за независимость. Интервенты были вынуждены бежать с территории Турции, однако не отказались от своих целей», — сказал президент.

Турция уничтожает террористов, орудующих в районе гор Джуди, Кандиль, Тедюрек и Габар. Анкара продолжит решительную борьбу с террористами в регионе, сказал глава государства.