РКК пытается настроить жителей Ирака против ВС Турции – Алтун

Террористы PKK пытаются спровоцировать противостояние между населением севера Ирака и турецкими военнослужащими, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В интервью агентству Bloomberg Алтун прокомментировал нападение на военную базу Турции на севере Ирака.

По его словам, нападение на расположение турецких военных в районе Духок на севере Ирака совершили террористы, смешавшиеся с гражданским населением.

Алтун назвал нападение на базу ВС Турции терактом.

Представитель администрации турецкого лидера отметил, что потерь среди персонала ВС Турции в результате провокации не было, имеет место лишь материальный ущерб.

При этом турецкие солдаты приняли все необходимые меры для предотвращения гибели и ранения гражданских лиц, сказал Алтун.

«Террористы РКК и их пособники распространяют в соцсетях дезинформацию в связи с событиями в Духоке. Призываем органы СМИ к бдительности, террористы РКК и раньше практиковали подобную тактику», — сказал Алтун.

По словам главы управления, Турция продолжит сотрудничать с населением иракского Духока и приложит прилагать усилия во избежание гибели мирных лиц.

Группа террористов смешавшись с гражданскими лицами 26 января пыталась напасть на базу ВС Турции «Сури» на севере Ирака.

Турецких военнослужащих вначале начали забрасывать камнями, после чего напряженность в районе военной базы возросла.