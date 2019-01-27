Турецкая армия подвергла артобстрелу террористов в Сирии

Части турецкой армии, дислоцированные на территориях севера Сирии, освобожденных от террористов в рамках операции «Щит Евфрата», подвергли артиллерийскому обстрелу объекты боевиков YPG в районах Аазаз и Маре.

Удары с самоходных артиллерийских установок (САУ) нанесены по объектам сирийского крыла PKK к югу от населенного пункта Аазаз и к югу и западу от поселка Маре.

Согласно местным источникам, в ночь на воскресенье, 27 января в этом районе произошел бой между террористами YPG/PKK и бойцами Сирийской освободительной армии. Погиб один человек, трое ранены.

Вслед за боем части турецкой армии нанесли более 20 ударов из САУ по предполагаемым местам расположения террористов. Сообщается об уничтожении большого числа боевиков YPG/PKK.

Это не первый артобстрел объектов террористов, орудующих в районе сирийского города Талль-Рыфат. 23 января ВС Турции нанесли по террористам 5 ударов из САУ, 24 января – 12, а 20 января -– более 25.