Военные Турции и России работают над ликвидацией террористов в Идлибе — Лавров

Российские и турецкие военные ищут пути решения ситуации под Идлибом, где террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» захватила большую часть территории предполагаемой демилитаризованной зоны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник.

«Террористическое гнездо, сохраняющееся в Идлибе, — это очевидный факт, и наши сирийские коллеги подтвердили свою приверженность устранению этого террористического очага. Да, мы готовы продолжать предпринимать действия, которые были предусмотрены российско-турецким соглашением по Идлибу, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности, но то, что сейчас там «Нусра» и ее новая инкарнация, «Хайят Тахрир аш-Шам», захватили, по сути дела, подавляющую часть территории, конечно же, не соответствует договоренностям, достигавшимся о решении проблемы идлибского района безопасности», — подчеркнул глава российского дипведомства.

«Турецкие коллеги вместе с российскими военными работают над возможными путями преодоления этой ситуации, но всем понятно, что там не будет сохраняться террористический очаг, постоянно он там сохраняться не может», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также сообщил, что принципиальное согласие о проведении в феврале саммита «астанинской тройки» — Россия, Иран, Турция — достигнуто.

«Есть принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении в следующем месяце очередного саммита с участием президентов России, Турции и Ирана. Как только окончательно детали будут доработаны, мы сразу вас проинформируем», — сказал министр.

Предыдущий саммит по кризису в Сирии в таком формате состоялся в Тегеране 7 сентября 2018 года. Ожидается, что новая встреча на высшем уровне пройдет в России.

Ранее, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что состав конституционного комитета Сирии фактически согласован, но в ООН попросили заменить несколько человек.

«Работа идет, состав практически согласован. Встал вопрос о том, чтобы заменить несколько фамилий в части, касающейся гражданского общества. Ооновцы настаивали», — отметил Богданов.

«Это было странно, потому что все было согласовано с правительством, с оппозицией», — добавил он.

Решение создать конституционный комитет принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года, но спустя год этот орган еще не сформирован. Предполагается, что в него войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. Бывший спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура высказывался за то, чтобы в состав комитета вошли не более 50 человек.