Турция вскоре начнет операцию против ДАЕШ в северной Сирии — Эрдоган

Турция в ближайшее время начнет военную операцию по устранению террористов ДАЕШ к востоку от реки Евфрат в северной Сирии. Об этом в понедельник заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Чтобы обеспечить мир, стабильность и безопасность к востоку от Евфрата, мы продолжаем контактировать с военными силами в поле, особенно с США и Россией. У нас были очень позитивные консультации с обеими сторонами», — сказал Эрдоган, выступая на заседании гуманитарных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Президент подчеркнул, что Турция выступает не только за ликвидацию террористических организаций, но и прилагает большие усилия для смягчения последствий гуманитарного кризиса, вызванного конфликтом в Сирии.

По словам Эрдогана, за последние 2,5 года исламский мир столкнулся с несколькими кризисными событиями, но мусульманские страны в большинстве случаев не смогли эффективно и успешно бороться с ними.

Он отметил, из всех уголков исламского мира слышны призывы о помощи.