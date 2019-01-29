Спецдокладчицу ООН не пустили в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле

Саудовская Аравия не позволила специальной докладчице ООН по внесудебным казням Агне Калламар попасть в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Делегация ООН во вторник смогла провести лишь осмотр здания дипмиссии королевства снаружи.

Накануне Калламар встретилась с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. На встрече присутствовали эксперты, прибывшие в Анкару в составе делегации ООН.

Калламар также встретится с министром юстиции Абдулхамитом Гюлем и генпрокурором Стамбула Ирфаном Фиданом.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека ранее сообщили, что визит Калламар в Турцию продлится с 28 января до 2 февраля.

В управлении отметили также, что на спецдокладчика возложена миссия контроля над международным расследованием убийства Хашкаджи.

Калламар поручено провести оценку реакции властей отдельных государств на убийство Хашкаджи, а также определить характер и степень ответственности государств и отдельных лиц по резонансному преступлению.

Калламар в ходе визита в Турцию сопровождают британский адвокат Хелен Кеннеди и декан медицинского факультета португальского Университета Коимбры, профессор Дуарте Нуно Виейра.

На основе собранной информации спецдокладчик подготовит доклад, в котором будут содержаться рекомендации относительно расследования резонансного преступления. Доклад будет вынесен на обсуждение июньской сессии Совета ООН по правам человека.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашкаджи задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии.

После убийства тело Хашкаджи было расчленено и уничтожено. Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашкаджи и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

После реакции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и мирового сообщества Эр-Рияд спустя 18 дней после инцидента был вынужден признать факт убийства Хашкаджи в здании генконсульства королевства.

При этом Саудовская Аравия так и не предоставила информацию о местонахождении тела Хашкаджи. Анкара продолжает использовать все законные каналы и оказывать международное давление на Саудовскую Аравию для того, чтобы выявить виновных.