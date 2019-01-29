Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии — Минобороны

Вооруженные силы Турции (TSK) завершили подготовку к предстоящей антитеррористической операции в северной Сирии, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

По его словам, Турция в подходящее время примет все необходимые меры против террористов в сирийском Манбидже и на востоке от реки Евфрат.

Глава оборонного ведомства отметил также, что турецкая армия борется не с арабами или курдами Сирии, а с террористами.

«Единственной целью турецкой армии являются террористы» , — подчеркнул Акар.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала PKK, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.