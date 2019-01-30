Делегация Минобороны Турции посетила Россию для переговоров по Сирии

Делегация министерства национальной обороны Турции в четверг посетила Россию.

Согласно источникам в структурах безопасности, в рамках визита были обсуждены последние события в Сирии.

Члены делегации Министерства национальной обороны Турции, посетившей РФ для обсуждения последних событий в Сирии, завершили переговоры с представителями российской стороны. Об этом говорится в сообщении в Твиттер турецкого военного ведомства.

9 января министр обороны Хулуси Акар и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили по телефону события в сирийском Идлибе.