МИД Турции вызвал посла Японии из-за позиции Токио по трудовой миграции

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Японии в Анкаре Акио Миядзиму, чтобы выразить разочарование позицией Токио, включившего Турцию в список стран, из которых не будет привлекаться иностранная рабочая сила. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.

«Нас разочаровал факт, что в контексте вступающего в силу в Японии в апреле законе о предоставлении вида на жительство для иностранцев было распространено уведомление с предварительным списком стран, включающим Турцию, из которых не будут приниматься рабочие, — говорится в заявлении. — В связи с этим в министерство был вызван посол Японии, и до его сведения было доведено о нашей обеспокоенности».

По словам Аксоя, новый закон не отражает духа стратегического партнерства между Турцией и Японией. Анкара надеется на скорейший пересмотр закона, добавил он.

В декабре 2018 года парламент Японии принял законодательные поправки, которые впервые в послевоенной истории фактически отменили запрет на использование в стране иностранной рабочей силы. Власти намерены ввести новую систему о широком найме рабочих-иммигрантов, которых будут использовать в 14 секторах экономики, где ощущается нарастающая нехватка рабочих рук. Это, в первую очередь, строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми, судостроение.

Иностранцам с достаточным знанием японского языка предполагается выдавать длительные визы на срок до пяти лет без права привозить свои семьи в Японию. Еще более квалифицированным зарубежным рабочим позволят продлевать визы без ограничения срока, вплоть до получения постоянного вида на жительство. Представители этой категории получат право приглашать в Японию свои семьи.