Премьер Греции проведет встречу с Эрдоганом в ходе визита в Турцию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Турцию с 5 по 6 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь греческого правительства Димитрис Цанакопулос.

«Премьер-министр по приглашению президента Турции нанесет визит эту страну 5-6 февраля», — сказал Цанакопулос.

По его словам, в ходе визита пройдут переговоры Ципраса с президентом Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после которой состоится совместная пресс-конференция, а затем — ужин в честь главы правительства Греции.

В рамках визита также запланирована встреча премьер-министра Греции с Патриархом Константинопольским Варфоломеем.