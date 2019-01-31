Эрдоган озвучил программу правящей AK Parti на местные выборы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган огласил в четверг программу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) на предстоящих муниципальных выборах.
По словам Эрдогана, AK Parti будет бороться с незапланированным градостроением с помощью краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий.
«Мы объединим простоту сельджукской архитектуры, элегантность османской архитектуры и современные мотивы в «Новом видение урбанизации» AK Parti», — заявил он.
Предвыборная программа AK Parti состоит из 11 пунктов:
В ходе выборов, которые состоятся 31 марта, турки проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. При этом для партий чрезвычайно важно не только получить места в местных органах власти и советах, но и победить в мэрской гонке.