Эрдоган озвучил программу правящей AK Parti на местные выборы

Спикер парламента уйдет в отставку, чтобы баллотироваться на пост мэра Стамбула

Президент Реджеп Тайип Эрдоган огласил в четверг программу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) на предстоящих муниципальных выборах.

По словам Эрдогана, AK Parti будет бороться с незапланированным градостроением с помощью краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий.

«Мы объединим простоту сельджукской архитектуры, элегантность османской архитектуры и современные мотивы в «Новом видение урбанизации» AK Parti», — заявил он.

Предвыборная программа AK Parti состоит из 11 пунктов:

Долгосрочные и справедливые планировки городов

Полное устранение проблем инфраструктуры и транспорта во всех городах

во всех городах Обновление городов в соответствии с региональными особенностями, потребностями людей

в соответствии с региональными особенностями, потребностями людей Уникальные города , развивающиеся исходя из собственной истории

, развивающиеся исходя из собственной истории Умные города, обслуживающие жителей всеми технологическими средствами

обслуживающие жителей всеми технологическими средствами Экологически чистые города в гармонии с природой

в гармонии с природой Социальные муниципалитеты с услугами и проектами, направленными на людей

с услугами и проектами, направленными на людей Горизонтальная урбанизация , интегрированная c природой и способствующая развитию культуры семьи и соседства

, интегрированная c природой и способствующая развитию культуры семьи и соседства Принятие всех административных решений вместе с людьми

Правильное и открытое использование муниципальных средств через сбережения и прозрачность

Города, создающие свою ценность и улучшающие качество жизни

В ходе выборов, которые состоятся 31 марта, турки проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. При этом для партий чрезвычайно важно не только получить места в местных органах власти и советах, но и победить в мэрской гонке.