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Эрдоган озвучил программу правящей AK Parti на местные выборы

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото: АА
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган огласил в четверг программу правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) на предстоящих муниципальных выборах.

По словам Эрдогана, AK Parti будет бороться с незапланированным градостроением с помощью краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий.

«Мы объединим простоту сельджукской архитектуры, элегантность османской архитектуры и современные мотивы в «Новом видение урбанизации» AK Parti», — заявил он.

Предвыборная программа AK Parti состоит из 11 пунктов:

  • Долгосрочные и справедливые планировки городов
  • Полное устранение проблем инфраструктуры и транспорта во всех городах
  • Обновление городов в соответствии с региональными особенностями, потребностями людей
  • Уникальные города, развивающиеся исходя из собственной истории
  • Умные города, обслуживающие жителей всеми технологическими средствами
  • Экологически чистые города в гармонии с природой
  • Социальные муниципалитеты с услугами и проектами, направленными на людей
  • Горизонтальная урбанизация, интегрированная c природой и способствующая развитию культуры семьи и соседства
  • Принятие всех административных решений вместе с людьми
  • Правильное и открытое использование муниципальных средств через сбережения и прозрачность
  • Города, создающие свою ценность и улучшающие качество жизни

В ходе выборов, которые состоятся 31 марта, турки проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. При этом для партий чрезвычайно важно не только получить места в местных органах власти и советах, но и победить в мэрской гонке.

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