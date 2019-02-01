Иностранное вмешательство в дела Венесуэлы может привести к гражданской войне — Чавушоглу

Решение Европарламента (ЕП) признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в Боливарианской Республике. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе поездки в Бухарест.

«Мы не считаем правильным решение ЕП по Венесуэле, считаем, что вмешательство во внутренние дела государства могут привести к началу гражданской войны», — сказал Чавушоглу.

«Подобное вмешательство во внутренние дела страны является не здравым и неверным решением, оно не способствует урегулированию конфликта и только усугубляет ситуацию», — сказал министр.

По его мнению, страны должны сконцентрироваться на развитии диалога в Венесуэле, а не на поддержке какой-либо из сторон.

Турция не поддерживает подобные решения, отметил министр.

«Мадуро участвовал в выборах. Никто не должен проявлять неуважение к воле народа», — сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что Венесуэла столкнулась с внутриполитическими проблемами, которые можно решить путем диалога и сотрудничества.

«Необходимо сконцентрировать внимание на решении проблемы, а не на поддержке какой-либо стороны. Это принесет большую пользу Венесуэле и ее народу, а также поможет решить ряд региональных проблем», — сказал Чавушоглу.

В четверг Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны и призывает к этому страны Евросоюза. При этом главы МИД ЕС на встрече в Бухаресте в четверг не приняли общего решения о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом, указав, однако, что этот шаг имеет право сделать каждая из 28 стран ЕС в отдельности.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Лидер страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота, при этом министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что национальные вооруженные силы останутся верны действующему главе государства. Временным президентом республики Гуайдо уже признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США и Организация американских государств. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Турция.