Турция работает над освобождением украинских моряков из России — глава МИД

Анкара будет продолжать прилагать усилия для освобождения задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу прибыл в пятницу в украинскую Одессу для участия в седьмом заседании Украинско-Турецкой группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел.

По его словам, Турция как член НАТО хочет видеть в Черном море не напряженность, а мир и спокойствие.

После кризиса в Керченском проливе президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно направлял просьбы об освобождении захваченных украинцев своему российскому коллеге Владимиру Путину, заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«Так как у нас хорошие отношения и с Украиной, и с Россией в данных вопросах ожидания от Турции есть не только у Украины, но и всего мирового сообщества. Как я сказал, мы продолжим наши усилия по освобождению оставшихся заключенных», — сказал он.

Кроме того, Чавушоглу провел встречу с лидером крымскотатарского народа, уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

«Подчеркнул, что Турция всегда будет поддерживать крымских татар», — написал турецкий дипломат в Twitter по итогам встречи.

В ноябре прошлого года пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

Украинские корабли были задержаны, а все члены команд арестованы по обвинению в незаконном пересечении «государственной границы» РФ.