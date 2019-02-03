Президент Эрдоган и его супруга провели встречу с королем и королевой Иордании

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и король Иордании Абдалла II встретились в воскресенье за рабочим завтраком в Стамбуле.

Встреча лидеров двух стран проходит во дворце «Вахдеттин» у берегов Босфора.

На встрече присутствуют супруги глав государств — Эмине Эрдоган и королева Рания.

У здания дворца «Вахдеттин» вывешены флаги Турции и Иордании.





В субботу главы государств и их супруги провели совместный ужин.

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган поделилась на странице в Twitter совместной фотографией с королем Иордании Абдаллой II и королевой Ранией.

«Мы провели прекрасный вечер с королем Иордоании Абдаллой II и королевой Ранией. Благодарю за любезный визит», — написала она.

Король Иордании Абдалла II и его супруга прибыли в субботу в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.