Президент Эрдоган и его супруга провели встречу с королем и королевой Иордании

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и король Иордании Абдалла II встретились в воскресенье за рабочим завтраком в Стамбуле.
Встреча лидеров двух стран проходит во дворце «Вахдеттин» у берегов Босфора.
На встрече присутствуют супруги глав государств — Эмине Эрдоган и королева Рания.
У здания дворца «Вахдеттин» вывешены флаги Турции и Иордании.
В субботу главы государств и их супруги провели совместный ужин.
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган поделилась на странице в Twitter совместной фотографией с королем Иордании Абдаллой II и королевой Ранией.
«Мы провели прекрасный вечер с королем Иордоании Абдаллой II и королевой Ранией. Благодарю за любезный визит», — написала она.
Король Иордании Абдалла II и его супруга прибыли в субботу в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.