Турция и Россия продолжат сотрудничать для обеспечения мира в Сирии

Делегация Министерства национальной обороны Турции по завершении переговоров в России вернулась в Анкару.

Турецкая делегация обсудила с российской стороной ситуацию в Сирии, главным образом в провинции Идлиб, в свете реализации астанинских и сочинских договоренностей, говорится в сообщении министерства.

В этом контексте была подчеркнута значимость дальнейшего сотрудничества для обеспечения мира и стабильности в Идлибе, несмотря на все провокации, говорится в сообщении.

Что касается ситуации в сирийском Манбидже и районах Сирии к востоку от Евфрата, то стороны сошлись во мнении о необходимости устранить обеспокоенность Турции по поводу угроз безопасности, исходящих от террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) и ДАЕШ, отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что в ходе переговоров была подтверждена важность взаимного сотрудничества в борьбе со всеми видами терроризма в рамках уважения территориальной целостности Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.