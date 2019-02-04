Эрдоган проведет встречу с Путиным 14 февраля

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 февраля.

«14 февраля мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи», — сказал Эрдоган в ходе интервью телеканалу TRT.

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что 14 февраля в Сочи состоится саммит Турция-Россия-Иран по сирийскому урегулированию.

На предстоящей встрече Эрдоган, Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб и вывод американских войск из Сирии.