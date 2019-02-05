Делегация МИД Турции проведет переговоры в Вашингтоне

Делегация МИД Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом обсудит с представителями американских властей ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии, борьбы с Гюленистской террористической группой (FETÖ) и террористами PKK, а также поставок американских ЗРК Patriot.

Переговоры пройдут в Вашингтоне в рамках договоренности о создании трех совместных рабочих групп по устранению разногласий в турецко-американских отношениях.

Решение о создании рабочих групп было принято по итогам визита госсекретаря США в Анкару в феврале 2018 года.

По данным дипломатических источников, в ходе визита спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джефри в Анкару в январе стороны согласовывали список отрядов боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK, которые должны покинуть район Манбидж на севере Сирии.

Согласно источникам в Анкаре, турецкая делегация во главе с Седатом Оналом обсудит во вторник с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом итоговый вариант списка по Манбиджу.

Турция выступает против того, чтобы вывод американских войск создал условия для активизации террористов на севере Сирии.

Турецкая сторона требует, чтобы соглашение по Манбиджу было реализовано до вывода американских войск из Сирии.

Анкара также требует, чтобы Пентагон вернул в свои арсеналы оружие, переданное террористам YPG/PKK. В Турции считают, что США не должны оставлять свои арсеналы и базы террористам YPG.